Виктор Павлик рассказал о реабилитации после сложной операции на сердце: "Едва стою"

Украинский певец Виктор Павлик впервые после сложной операции на сердце по замене клапана рассказал о своем состоянии и ограничениях, которые ему советовали придерживаться врачи.

Так, исполнитель в ЖВЛ признался, что его реабилитация продлится еще не один месяц. В частности, Виктор пожаловался, что до сих пор место операции и разреза болит, поэтому он утоляет боль с помощью лекарств. Кроме того, звезда объяснил, что по рекомендациям врачей он должен придерживаться определенных правил. Так, Павлику нельзя поднимать тяжелое и садиться за руль.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Сейчас едва стою. Сейчас чешется грудная клетка, потому что все заживает. Грудина болит, очень сильно болит. Спасаюсь обезболивающими. Нельзя даже ездить за рулем автомобиля, хотя я сажусь. Минимум месяц, а лучше два-три мне нельзя ничего поднимать тяжелее одного килограмма. То есть, я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда", – рассказал артист.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик с младшей на почти 30 лет женой Екатериной Репьяховой сыграли свадьбу. Пара устроила праздничную церемонию на четвертую годовщину брака, где свидетелем стал их сын Михпил.

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