Виктор Павлик с молодой женой приобрели элитный автомобиль, стоимостью более 700 тысяч грн

Виктор Павлик с молодой женой приобрели элитный автомобиль, стоимостью более 700 тысяч грн

О новой покупке рассказала Екатерина у себя в соцсети.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой Екатериной Репяховой приобрели для семьи новый автомобиль.

О покупке у себя в Instagram рассказала Екатерина. Она запостила видео из автосалона, где подписывает договор покупки. Судя по описанию, супруги остановили свой выбор на автомобиле марки Toyota, модель Toyota RAV4. Стоимость такого автомобиля стартует от 700 тысяч грн.

instagram.com/repyahovakate

Влюбленные выбрали автомобиль цвета белый перламутр. Судя по словам консультанта, автомобиль супругов будет оснащен максимальной комплектацией премиум. В частности, авто будет максимально укомплектовано по безопасности – в нем будет и круговой обзор, и мертвая зона и многое другое.

"Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет", — подписала фото из авотсалона Репьяхова.

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