Виктор Павлик с женой купил квартиру в Киеве для 5-летнего сына: фото ремонта изнутри

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate

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Блогерша Екатерина Репьяхова — жена певца Виктора Павлика — показала, как продвигается ремонт в квартире, приобретенной для их сына Миши.

О покупке недвижимости в Киеве Екатерина сообщила еще в феврале этого года. Тогда она призналась, что хотела заранее позаботиться о будущем мальчика и снабдить его собственным жильем.

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Теперь Репьяхова взялась за обустройство просторного жилья. В Instagram она объяснила, что рассматривает недвижимость как инвестицию для Михасика, а не место, где семья будет жить прямо сейчас. К тому же на собственном примере показала, как выглядят оптимисты в Украине во время войны.

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«Сейчас я через три секунды докажу, что я очень большой оптимист по жизни… Мы начали ремонт в квартире Мишеньки. Это инвестиция для него. Если у тебя квартира, не обязательно в ней жить», — отметила Екатерина в посте и в ответ на некоторые язвительные комментарии о «съезде» 5-летнего сына от родителей.

Екатерина Репьяхова показала квартиру для сына от Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова показала квартиру для сына от Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова показала квартиру для сына от Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate

По замыслу блогерши, по завершении ремонта квартиру будут сдавать в аренду, пока сын еще маленький. Так, недвижимость сможет приносить доход для звездной семьи, а в будущем стать собственным жильем Миши.

В комментариях подписчики поддержали решение Екатерины и похвалили ее за заботу о ребенке. Некоторые также отметили оптимизм семьи и пожелали успеха с ремонтом.

Оптимисты крутят эту землю — пессимисты только наблюдают

Это наши люди. Украинцы несокрушимые люди!

Я никогда за Вами не следила, иногда были в ленте. Но то, что Вы делаете для сына — невероятно. Не обращайте внимания на несуразные комментарии. Все обязательно получится!

Напомним, недавно суд разрешил спортсмену Владимиру Кличко временно распоряжаться имуществом покойной актрисы Хайден Панеттьери, родившей ему дочь. К слову, 11-летняя Кая присутствовала на судебном заседании и предстала перед камерами — как она выглядела.

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