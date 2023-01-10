Виктор Павлик с женой очаровали фанатов совместным исполнением песни на фоне заснеженных Карпат

Исполнитель Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой спели на фоне заснеженных карпатских гор.

Звездные супруги исполнили в дуэте хит артиста "Як я хочу бути з тобою" во время того, как поднимались по склону на горнолыжном подъемнике. Видео супруга певца поделилась на своей странице в Instagram.

"Спели вместе", — лаконично подписала совместное видео с мужем Репьяховым.

Поклонникам пары такой неожиданный дуэт пришелся по душе. В комментариях под роликом фаны предложили Павлику подумать о том, чтобы записать вместе с любимой общую песню.

Запишите вместе какой-нибудь хит новый, это будет феерично!

Пора пробовать и вам, Катя, что-то вместе петь.

Как вы хорошо поете вместе!

Песня, исполненная вместе, – это очень хорошая идея!

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова умилила кадрами, как танцует с мужем.

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