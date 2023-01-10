Виктор Павлик с женой очаровали фанатов совместным исполнением песни на фоне заснеженных Карпат

Фаны уже ждут от пары дуетный хит.
Исполнитель Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой спели на фоне заснеженных карпатских гор.
Звездные супруги исполнили в дуэте хит артиста "Як я хочу бути з тобою" во время того, как поднимались по склону на горнолыжном подъемнике. Видео супруга певца поделилась на своей странице в Instagram.
"Спели вместе", — лаконично подписала совместное видео с мужем Репьяховым.
Поклонникам пары такой неожиданный дуэт пришелся по душе. В комментариях под роликом фаны предложили Павлику подумать о том, чтобы записать вместе с любимой общую песню.
- Запишите вместе какой-нибудь хит новый, это будет феерично!
- Пора пробовать и вам, Катя, что-то вместе петь.
- Как вы хорошо поете вместе!
- Песня, исполненная вместе, – это очень хорошая идея!
Напомним, ранее Екатерина Репьяхова умилила кадрами, как танцует с мужем.
Читайте также: