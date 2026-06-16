Виктор Павлик с женой с размахом отпраздновал 5-летие сына на вечеринке и пригласил звездных гостей

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate

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Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова устроили роскошный праздник в честь дня рождения сына Миши.

Этим летом мальчику исполнилось пять лет. К этому знаменательному дню Екатерина готовилась заранее и продумала каждую деталь празднования. Для именинника организовали масштабную тематическую вечеринку в стиле театра, на которую пригласили родных, друзей и звездных гостей. Поздравить Мишу пришли ведущий Анатолий Анатолич и певица Оля Цибульская вместе с сыном Нестором.

Праздник сына Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой

Гостей ждала насыщенная развлекательная программа. Для детей выступали аниматоры в образах любимых персонажей, фокусник, мим, танцоры и другие артисты. Праздничное пространство постоянно менялось: фотозона время от времени превращалась в кукольный театр, площадку с шоу мыльных пузырей и прочее.

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Особой изюминкой вечера стал тематический дресс-код. Гости перевоплощались в различных животных, дополняя образы специальными аксессуарами. Также для присутствующих были подготовлены интерактивные представления, конкурсы и разнообразные сюрпризы.

Праздник сына Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

В соцсетях гости не скрывали своего восхищения организацией праздника и признавались, что Екатерине и Виктору удалось поразить не только детей, но и взрослых. В зале было сразу несколько отдельных столов для разных компаний, на которые подавали блюда. А завершением вечеринки стал эффектный четырехъярусный торт, который торжественно вынесли для маленького именинника.

Праздник сына Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно певица Анна Завальская также отпраздновала день рождения. В день своего 44-летия она появилась в купальнике и рассказала, как проводит время с сыном.

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