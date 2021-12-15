Виктор Павлик с женой устроили вечеринку по случаю полугодия сына

Мише организовали праздник.

Сегодня в семье певца Виктора Павлика праздник.

Сыну артиста и его четвертой жены и концертного директора Екатерины Репьяховой исполняется полгода. По этому случаю супруги устроили вечеринку и пригласили близких. Соответствующие фото молодая мамочка разместила в своих Instagram-stories. Для праздника Катя оделась в красивое платье и сделала прическу и макияж в салоне красоты.

Екатерина Репьяхова / instagram.com/repyahovakate

Со своей стороны, звездный отец оделся в костюм.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Принарядили и маленького Мишу.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Катя показала, что на мероприятие приехала из Мукачево крестная мама мальчика.

instagram.com/repyahovakate

Угощали гостей разными вкусностями в виде фуршета.

instagram.com/repyahovakate

Также на праздновании не обошлось без кэнди-бара со сладостями. Кроме разнообразных десертов для виновника праздника заказать красивый тортик.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

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