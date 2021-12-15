Виктор Павлик с женой устроили вечеринку по случаю полугодия сына

Мише организовали праздник.
Сегодня в семье певца Виктора Павлика праздник.
Сыну артиста и его четвертой жены и концертного директора Екатерины Репьяховой исполняется полгода. По этому случаю супруги устроили вечеринку и пригласили близких. Соответствующие фото молодая мамочка разместила в своих Instagram-stories. Для праздника Катя оделась в красивое платье и сделала прическу и макияж в салоне красоты.
Со своей стороны, звездный отец оделся в костюм.
Принарядили и маленького Мишу.
Кроме того, Катя показала, что на мероприятие приехала из Мукачево крестная мама мальчика.
Угощали гостей разными вкусностями в виде фуршета.
Также на праздновании не обошлось без кэнди-бара со сладостями. Кроме разнообразных десертов для виновника праздника заказать красивый тортик.
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