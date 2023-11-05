Виктор Павлик сделал молодой жене неожиданный подарок за почти две тысячи долларов

Как призналась Екатерина, сама бы она себе такой презент не покупала.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, похвасталась подарком от мужа, стоимость которого составляет две тысячи долларов.

В общем, супруги праздновали восьмую годовщину их знакомства. Так что по случаю праздника исполнитель сделал молодой жене неожиданный подарок. Павлик подарил Репяховой новенький 15 iPhone Pro Max, стоимость которого составляет от 60 до 95 тысяч гривен. Как призналась Екатерина, сама бы она телефон не купила, по крайней мере сейчас.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Поскольку муж уехал на гастроли, мы уже отпраздновали годовщину нашего знакомства. Муж подарил 15 iPhone Pro Max. Я вообще спокойна до новых айфонов и в жизни бы не купила себе 15 сейчас, если бы не Виктор Павлик. У меня были 13 и 12. Честно сказать, 12 я люблю гораздо больше", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пока блогерше настраивали телефон, они с певцом покатались в метро, а после этого сходили на обед в кафе, с которым их связывают приятные воспоминания.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мы оставили айфоны для того, чтобы перекинуть всю информацию с одного на другой (50 тысяч фото) и поехали кататься в метро. Потом мы пообедали в кафе, в котором последний раз были около четырех лет назад. Приятные воспоминания из этого кафе", – добавила Екатерина.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова уколола себе ботокс. Блогерша показала, как процедура красоты изменила ее лицо.

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