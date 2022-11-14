Виктор Павлик сделал забавное видео с сыном, где сравнил его со звездами джаза

Украинский исполнитель Виктор Павлик сделал забавное видео о своем маленьком сыне Михаиле.

На своей странице в Instagram певец смонтировал шутливый ролик, на котором сравнил сына с мировыми звездами джаза. Павлик вспомнил одну из рубрик по радио, где транслировали известные "цитаты" исполнителей, а точнее их узнаваемые модуляции и вокальные приемы.

Так звездный отец хотел показать, что маленький Миша уже умеет петь не хуже, чем именитые вокалисты.

В комментариях под роликом поклонники исполнителя посмеялись над остроумной шуткой Павлика и отметили, что мальчик может пойти по пути отца.

Один в один!

Классно!

Скоро будет петь, как отец!

Напомним, недавно Виктор Павлик посвятил романтическую композицию своей молодой жене Екатерине.

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