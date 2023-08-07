Виктор Павлик в годовщину смерти сына довел до слез трогательным обращением к покойному Павлу

Сына артиста не стало три года назад.
Украинский певец Виктор Павлик растрогал обращением к покойному сыну, которого не стало три года назад.
Исполнитель в своем Instagram почтил память Павла. Артист опубликовал архивные кадры с сыном, а также адресовал ему трогательные слова из своей песни "Мой Ангел", от которых на глазах наворачиваются слезы.
Мене ти бачиш з неба щохвилини...
Приходиш в сни з недоспаних ночей,
Так пахнеш цвітом вишні і калини...
І як в дитинстві линеш до грудей…
Твій номер телефону не стираю,
До тебе в рай, синочку, додзвонюсь...
На нашу зустріч з вірою чекаю…
За тебе Богу кожен день молюсь….
Сину, сину, я тебе кохаю…
Усім серцем обіймаю я,
Найдорожчий…Золотий… Чекаю...
Янгол-охоронець мій…
Отметим, что сына Виктора Павлика Павла не стало три года назад. Жизнь 21-летнего парня 7 августа 2020 года забрала страшная болезнь – рак позвоночника. О недуге сына Виктор Павлик и его экс-жена Лариса Созаева, мама Павла, узнали в 2018 году, когда у него неожиданно начали отказывать ноги. После сдачи всех анализов врачи поставили страшный диагноз – саркома. Павел Павлик прошел длительное лечение, однако болезнь, к сожалению, не отступила и парня не стало.
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