Виктор Павлик в годовщину смерти сына пришел на его могилу и адресовал Павлу щемящие слова

Как известно, юноша ушел из жизни 7 августа в 2020 году в результате саркомы. Павлику был всего 21 год.

В Instagram-stories музыкант обнародовал видео, где показал могилу своего ребенка.

"Сыночек, сегодня два года, как ты ушел из этого мира", – сказал в видео он.

Могила Павла Павлика / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Также звезда посвятил Павлу пост в своем Facebook. Знаменитость поделился, что если бы сын преодолел страшную болезнь – защищал бы Украину во время полномасштабной войны.

"Сын в лучшем мире, где нет ни боли, ни жалости... Ангел. Надеюсь, что тебе там хорошо с Господом. Ты в раю, я знаю. Иначе ты бы со своими побратимами защищал бы Неньку. Господь тебя забрал к себе. У Бога свои планы. Почивай, сынок с Богом. Скоро мы все там встретимся. И Буся к тебе пошла. Ты так ее любил... Лети, мой ангел, лети и защищай нас и Украину своим крылом. Папа любит", — написал артист.

Напомним, мама Павла также поделилась мыслями о смерти своего единственного сына. Также Лариса Созаева призналась, что после трагедии она поменялась.

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