Виктор Павлик в образе гуцула виртуозно перепел конкурсную песню FIЇNKA на "Евровидение"

Похоже, исполнитель уже определился с фаворитом на нацотборе.

Украинский певец Виктор Павлик поддержал участницу нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA и виртуозно перепел ее конкурсную песню.

Похоже, артист определился с фаворитом. На нацотборе исполнитель будет болеть за гуцульскую певицу FIЇNKA. Более того, исполнитель уже и успел поддержать финалистку нацотбора. В частности, он виртуозно перепел ее трек "Культура" и даже оделся в соответствующий гуцульский наряд.

Выступление Виктор Павлик начал с игры на трембите. После этого артист в своей интерпретации исполнил хит "Культура". Сделал он все это во дворе, где ярко сияли солнечные лучи.

Виктор Павлик в гуцульском образе перепел хит участницы нацотбора FIЇNKA

Певица FIINKA уже отреагировала на ролик, где Виктор Павлик исполняет ее конкурсный трек. Она сделала репост видео и показала подписчикам Instagram свою песню в исполнении артиста.

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля в 18:30. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем узнать, где смотреть нацотбор, как голосовать и кому букмекеры прогнозируют победу.

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