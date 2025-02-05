Виктор Павлик в образе гуцула виртуозно перепел конкурсную песню FIЇNKA на "Евровидение"

Похоже, исполнитель уже определился с фаворитом на нацотборе.
Украинский певец Виктор Павлик поддержал участницу нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA и виртуозно перепел ее конкурсную песню.
Похоже, артист определился с фаворитом. На нацотборе исполнитель будет болеть за гуцульскую певицу FIЇNKA. Более того, исполнитель уже и успел поддержать финалистку нацотбора. В частности, он виртуозно перепел ее трек "Культура" и даже оделся в соответствующий гуцульский наряд.
Выступление Виктор Павлик начал с игры на трембите. После этого артист в своей интерпретации исполнил хит "Культура". Сделал он все это во дворе, где ярко сияли солнечные лучи.
Певица FIINKA уже отреагировала на ролик, где Виктор Павлик исполняет ее конкурсный трек. Она сделала репост видео и показала подписчикам Instagram свою песню в исполнении артиста.
Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля в 18:30. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем узнать, где смотреть нацотбор, как голосовать и кому букмекеры прогнозируют победу.
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