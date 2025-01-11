Виктор Павлик восхитил фото единственной дочери с внуком по случаю праздника

Украинский певец Виктор Павлик рассказал о празднике в семье.

10 января его единственная дочь Кристина отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 38 лет. В своем фотоблоге Павлик поздравил родного человека в сторис. Артист опубликовал редкий снимок, на котором позирует с Кристиной и внуком. Улыбающаяся семья, вероятно, встретилась перед одним из концертов певца. Виктор публично обратился к имениннице с искренними поздравлениями: "Доченька, поздравляю".

Дочь Виктора Павлика отмечает день рождения / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Кристина, в свою очередь, сделала репост папиной сторис и в ответ оставила ему смайлики в форме красных сердец. Кроме того, она показала, что ее поздравил старший брат Александр Павлик, проживающий за границей. Мужчина в Instagram написал "С днем рождения, сестра" и добавил фото именинницы.

Дочь Виктора Павлика отмечает день рождения / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, у Виктора Павлика трое детей – 40-летний сын Александр, дочь Кристина и 3-летний Миша, которого ему родила 30-летняя блогерша Екатерина Репьяхова.

Напомним, недавно танцовщик Евгений Кот восхитил фото с подросшей дочкой Лелей, которой исполнилось шесть месяцев. Звездный отец с женой Наталией Татаринцевой устроили фотосессию у себя в спальне.

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