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Виктор Павлик возмутил "подарком" жене: получил спецпропуск для свободного передвижения по Киеву

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2527
Время на прочтение
2 мин
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Виктор Павлик возмутил "подарком" жене: получил спецпропуск для свободного передвижения по Киеву

Виктора Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Вокруг супругов разгорелся настоящий скандал.

Певец Виктора Павлик и его жена Екатерина Репяхова нарвались на жесткую критику в Сети.

Громкий скандал разгорелся после того, как блоггерша похвасталась в сторис в Instagram, как катается с мужем по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.

Как оказалось, Павлик порадовал любимую "подарком для избранных" — спецпропуском, позволяющим свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час. Как именно получить такой ценный презент для любимой, Павлик не стал рассказывать.

Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех! А только мой муж мне дарит такие романтические подарки", — похвасталась Екатерина.

На видео певец подтвердил, что подарил жене документ, с которым она может в любое время ездить по столице и пользоваться другими привилегиями.

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

Впрочем, Екатерина быстро поняла свою ошибку и удалила публикацию из своих соцсетей. Однако фаны уже успели рассмотреть видео и начали писать гневные комментарии блоггерам.

  • А как же пропуск на Южный мост? Что не заслуживает отдельного поста?
  • Как там Южный мост? Говорите, не для всех? СБУ уже в пути.
  • За сколько пропуск купили?
  • Хорошие сейчас подарки!
  • Что там по поводу купленного пропуска на проезд по Южному мосту? Почему удалили сторис?

Отметим, что по закону получить такой пропуск имеют право только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

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Дата публикации
Просмотры
2527
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