Виктор Павлик возмутил "подарком" жене: получил спецпропуск для свободного передвижения по Киеву

Певец Виктора Павлик и его жена Екатерина Репяхова нарвались на жесткую критику в Сети.

Громкий скандал разгорелся после того, как блоггерша похвасталась в сторис в Instagram, как катается с мужем по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.

Как оказалось, Павлик порадовал любимую "подарком для избранных" — спецпропуском, позволяющим свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час. Как именно получить такой ценный презент для любимой, Павлик не стал рассказывать.

Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех! А только мой муж мне дарит такие романтические подарки", — похвасталась Екатерина.

На видео певец подтвердил, что подарил жене документ, с которым она может в любое время ездить по столице и пользоваться другими привилегиями.

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

Впрочем, Екатерина быстро поняла свою ошибку и удалила публикацию из своих соцсетей. Однако фаны уже успели рассмотреть видео и начали писать гневные комментарии блоггерам.

А как же пропуск на Южный мост? Что не заслуживает отдельного поста?

Как там Южный мост? Говорите, не для всех? СБУ уже в пути.

За сколько пропуск купили?

Хорошие сейчас подарки!

Что там по поводу купленного пропуска на проезд по Южному мосту? Почему удалили сторис?

Отметим, что по закону получить такой пропуск имеют право только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

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