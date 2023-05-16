Виктор Павлик возмутил "подарком" жене: получил спецпропуск для свободного передвижения по Киеву

Вокруг супругов разгорелся настоящий скандал.
Певец Виктора Павлик и его жена Екатерина Репяхова нарвались на жесткую критику в Сети.
Громкий скандал разгорелся после того, как блоггерша похвасталась в сторис в Instagram, как катается с мужем по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.
Как оказалось, Павлик порадовал любимую "подарком для избранных" — спецпропуском, позволяющим свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час. Как именно получить такой ценный презент для любимой, Павлик не стал рассказывать.
"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех! А только мой муж мне дарит такие романтические подарки", — похвасталась Екатерина.
На видео певец подтвердил, что подарил жене документ, с которым она может в любое время ездить по столице и пользоваться другими привилегиями.
Впрочем, Екатерина быстро поняла свою ошибку и удалила публикацию из своих соцсетей. Однако фаны уже успели рассмотреть видео и начали писать гневные комментарии блоггерам.
- А как же пропуск на Южный мост? Что не заслуживает отдельного поста?
- Как там Южный мост? Говорите, не для всех? СБУ уже в пути.
- За сколько пропуск купили?
- Хорошие сейчас подарки!
- Что там по поводу купленного пропуска на проезд по Южному мосту? Почему удалили сторис?
Отметим, что по закону получить такой пропуск имеют право только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.
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