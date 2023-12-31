Виктор Павлик впервые после капельниц вышел на связь и обратился к поклонникам

Украинский певец Виктор Павлик впервые после резкого ухудшения состояния здоровья вышел на связь со своими поклонниками.

Звезда по случаю праздников записала видеопоздравления и опубликовала его в своем фотоблоге. В частности, Виктор пожелал мира и здоровья для всех в новом году.

"Всех верующих поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю от всей души крепкого здоровья. С приходом Нового года. Чтобы год новый настал и новая эра. И чтобы как можно скорее наступила победа. Все будьте здоровы и счастливы. С Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом. Ваш Виктор Павлик", - поздравил артист.

К тому же сегодня, 31 декабря, певец отмечает свой день рождения. С праздником его уже поздравили друзья, коллеги и жена. В частности, Екатерина Репьяхова запостила на своей странице фотографию знаменитости и нежно поздравила его с 58-летием. За что он публично поблагодарил возлюбленную.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, на днях певец Виктор Павлик оказался под капельницами дома. Соответствующим фото поделилась его жена. Репьяхова рассказала, что у мужа диагностировали гипертонический криз. К счастью, обошлось без осложнений.

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