Виктор Павлик впервые после реанимации вышел на связь и растрогал обращением к фанатам

Украинский певец Виктор Павлик, который недавно перенес операцию на сердце, показался в Сети.

Так, в фотоблоге супруга певца Екатерина Репьяхова уже запостила первые кадры с выписки мужа из больницы и сообщила, что его "жизни теперь ничего не угрожает". К тому же блогерша призналась, что артист очень легко перенес реабилитацию. Так, почти сразу после перевода из реанимации в обычную палату певец чувствовал себя очень хорошо. Более того, через неделю после выхода из больницы Павлик уже взял гитару в руки.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, по словам Екатерины, ее возлюбленному хирурги не разрезали грудную клетку для замены сердечного клапана, а лишь обошлись маленьким надрезом в зоне сердца.

"Хирурги сделали Виктору Франковичу мини-доступ. Таким образом, реабилитация будет в разы быстрее, она уже проходит… То есть ему не разрезали полностью грудную клетку, не разводили ребра, а сделали мини-надрез и клапан заводили через сосуды. И его состояние здоровья позволило это сделать, потому вчера он уже взял гитару в руки и пел", - рассказала Репьяхова.

Как признается жена Павлика, звезда очень долго решался на операцию, но в итоге сделал это для сына. И в конце Екатерина растрогала обращением Виктора Павлика к ней и подписчикам: "Привет всем, любимые мои, дорогие подписчики. Катюша, я тебя так люблю, зайчонок, ты себе представить не можешь, солнышко!".

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, долгое время Екатерина Репьяхова рассказывала об ухудшении здоровья мужа. И отмечала, что Виктору Павлику срочно нужно делать хирургическое вмешательство и заменять один из сердечных клапанов искусственным, ведь его вышел из строя и прекратил выполнять свои функции.

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