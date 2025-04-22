Виктор Павлик впервые за долгое время показал 41-летнего сына и публично обратился к нему

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

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Украинский певец Виктор Павлик поделился редким семейным контентом.

Исполнитель довольно часто делится кадрами со своим младшим сыном Михасиком. Однако очень редко афиширует жизнь остальных своих детей. Но в день рождения своего первенца Александра он сделал исключение. Так, сегодня, 22 апреля, Павлик опубликовал фото с именинником и восхитил их объятиями в одинаковых футболках.

Кроме того, певец адресовал Александру поздравлений по случаю его 41-летия и на кадре написал: "Сынок, с днем рождения!"

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Виктор Павлик с сыном / © instagram.com/viktorpavlik

Отметим, Александр – самый старший сын Виктора Павлика. Звездный отец еще до рождения первенца разошелся с его матерью. Впрочем, родственники все равно поддерживают связь. К тому же, нынешняя жена исполнителя Екатерина Репьяхова также в теплых дружеских отношениях с Александром. Во время войны мужчина живет в США и развивает бизнес.

Напомним, недавно звездная тренер Марина Боржемская поздравила своего отца с днем рождения. В частности, показала их фото, сделанные десятки лет назад и ошеломила их видом.