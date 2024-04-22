Виктор Павлик впервые за долгое время показал своего 40-летнего сына и поздравил его с важным праздником

Первенец украинского певца Виктора Павлика довольно редкий гость в его фотоблоге.

Впрочем, сегодня, 22 апреля, Александр отмечает юбилей. Старшему сыну артиста исполняется 40 лет. В Instagram Виктор Павлик поздравил сына с важным праздником.

В фотоблоге артист впервые за длительное время опубликовал их совместную фотографию. На снимке певец показал, как выглядит его 40-летний сын.

Кроме того, Виктор Павлик адресовал Александру теплые слова с поздравлениями. Артист подчеркнул, что 40 лет – это уже важный возраст. Исполнитель в день рождения сына пожелал ему самого главного – крепкого здоровья и благополучия.

Виктор Павлик с сыном Александром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Сын, искренне поздравляю! Тебе 40... Ого-го! Это уже серьезная дата! Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, господнего благословения и чтобы у тебя было все хорошо в жизни! Люблю!" – обратился к сыну певец.

Отметим, Александр – это первенец Виктора Павлика. Хотя с мамой своего сына артист разошелся еще до его рождения, это не помешало им построить теплые и дружеские отношения. Также сын Павлика прекрасно ладит с его молодой женой Екатериной Репяховой, которая младше его на 10 лет.

В общем, Виктор Павлик воспитывает троих детей. Впрочем, Екатерина хочет родить еще дочь. Ранее жена Виктора Павлика пожаловалась, что артист больше не хочет иметь детей, и объяснила почему.

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