Виктор Павлик впервые за долгое время показал своего старшего сына и взрослого внука

Украинский певец Виктор Павлик 31 декабря отмечал день рождения. Артисту исполнилось 58 лет.

В этот праздничный день исполнитель получил много разных поздравлений и теплых слов с пожеланиями. Конечно, Павлика поздравили и его дети. Артист показал, как это сделал старший сын Александр, а также опубликовал фото с ним.

Виктор Павлик со старшим сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Фотографии, которыми поделился Павлик, были сделаны в разное время. То артист вместе с сыном позировал перед камерой летом, то катался на байках, то праздновал Новый год.

Виктор Павлик со старшим сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Певец показал и редкий кадр своего 14-летнего внука Давида. На снимке, которым поделился Павлик, перед камерой позировали его сыновья Александр и совсем маленький Михась. Рядом стоял взрослый внук артиста Давид.

Виктор Павлик с сыновьями и внуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, Александр Павлик – первенец Виктора Павлика. Парень родился в апреле 1984 года. С мамой Александра певец разошелся, когда сыну было всего две недели. Тем не менее, у них сложились отличные отношения. Александр хорошо ладит с отцом, а также с его молодой женой, блогершей Екатериной Репяховой, за которую он сам старше на 10 лет.

Виктор Павлик со старшим сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Напомним, недавно певица Alyosha показала редкое фото со своим мужем, певцом Тарасом Тополей. Также артистка похвасталась, как их сыновья и дочь уже заметно подросли.

Читайте также: