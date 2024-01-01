Виктор Павлик впервые за долгое время показал своего старшего сына и взрослого внука

Исполнитель поделился редким семейным контентом.
Украинский певец Виктор Павлик 31 декабря отмечал день рождения. Артисту исполнилось 58 лет.
В этот праздничный день исполнитель получил много разных поздравлений и теплых слов с пожеланиями. Конечно, Павлика поздравили и его дети. Артист показал, как это сделал старший сын Александр, а также опубликовал фото с ним.
Фотографии, которыми поделился Павлик, были сделаны в разное время. То артист вместе с сыном позировал перед камерой летом, то катался на байках, то праздновал Новый год.
Певец показал и редкий кадр своего 14-летнего внука Давида. На снимке, которым поделился Павлик, перед камерой позировали его сыновья Александр и совсем маленький Михась. Рядом стоял взрослый внук артиста Давид.
Отметим, Александр Павлик – первенец Виктора Павлика. Парень родился в апреле 1984 года. С мамой Александра певец разошелся, когда сыну было всего две недели. Тем не менее, у них сложились отличные отношения. Александр хорошо ладит с отцом, а также с его молодой женой, блогершей Екатериной Репяховой, за которую он сам старше на 10 лет.
Напомним, недавно певица Alyosha показала редкое фото со своим мужем, певцом Тарасом Тополей. Также артистка похвасталась, как их сыновья и дочь уже заметно подросли.
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