Виктор Павлик вышел на связь после того, как молодая жена намекнула на их разрыв

Супруги серьезно поругались.
Украинский певец Виктор Павлик вышел на связь после ссоры с молодой женой Катей Репяховой.
Так, на днях концертный директор артиста в слезах заявила, что ее любимый не поддержал ее намерения судиться с бывшей женой звезды – Лорой Созаевой. Более того, Екатерина сделала громкое заявление, намекнув на их разрыв.
"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", — прокомментировала блогерша.
Вскоре Виктор вышел на связь в Сети. Так, звезда запостила в своем Instagram фото с их маленьким сыном Михаилом и признался избраннице в любви.
"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму", — написал исполнитель.
В комментариях подписчики принялись защищать Екатерину.
- Любят не словами, а поступками
- Поэтому не оскорбляйте Катю. Раз взяли на себя ответственность за молодую девушку, то нужно этого придерживаться и беречь
- Тогда почему она плачет в сторож?
Читайте также: