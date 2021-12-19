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Виктор Павлик вышел на связь после того, как молодая жена намекнула на их разрыв

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Виктор Павлик вышел на связь после того, как молодая жена намекнула на их разрыв

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Супруги серьезно поругались.

Украинский певец Виктор Павлик вышел на связь после ссоры с молодой женой Катей Репяховой.

Так, на днях концертный директор артиста в слезах заявила, что ее любимый не поддержал ее намерения судиться с бывшей женой звезды – Лорой Созаевой. Более того, Екатерина сделала громкое заявление, намекнув на их разрыв.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", — прокомментировала блогерша.

Екатерину Репяхову обидел Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate
Екатерину Репяхову обидел Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Вскоре Виктор вышел на связь в Сети. Так, звезда запостила в своем Instagram фото с их маленьким сыном Михаилом и признался избраннице в любви.

Виктор Павлик с сыном / © instagram.com/viktorpavlik
Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму", — написал исполнитель.

В комментариях подписчики принялись защищать Екатерину.

  • Любят не словами, а поступками
  • Поэтому не оскорбляйте Катю. Раз взяли на себя ответственность за молодую девушку, то нужно этого придерживаться и беречь
  • Тогда почему она плачет в сторож?

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