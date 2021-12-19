Виктор Павлик вышел на связь после того, как молодая жена намекнула на их разрыв

Виктор Павлик вышел на связь после того, как молодая жена намекнула на их разрыв

Супруги серьезно поругались.

Украинский певец Виктор Павлик вышел на связь после ссоры с молодой женой Катей Репяховой.

Так, на днях концертный директор артиста в слезах заявила, что ее любимый не поддержал ее намерения судиться с бывшей женой звезды – Лорой Созаевой. Более того, Екатерина сделала громкое заявление, намекнув на их разрыв.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", — прокомментировала блогерша.

Екатерину Репяхову обидел Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Вскоре Виктор вышел на связь в Сети. Так, звезда запостила в своем Instagram фото с их маленьким сыном Михаилом и признался избраннице в любви.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму", — написал исполнитель.

В комментариях подписчики принялись защищать Екатерину.

Любят не словами, а поступками

Поэтому не оскорбляйте Катю. Раз взяли на себя ответственность за молодую девушку, то нужно этого придерживаться и беречь

Тогда почему она плачет в сторож?

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