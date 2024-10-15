Виктор Павлик высказался о молодой жене и как они собираются удивлять фанатов: "Открою тайну"

Украинский певец Виктор Павлик заговорил о творческих планах и как будет их воплощать вместе с женой.

Так, исполнитель заинтриговал будущим совместным дуэтом с женой, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репьяховой. Как оказалось, сейчас супруги находятся на стадии выбора будущей песни. Виктор также добавляет, что возлюбленная его всегда вдохновляет, совещается и поддерживает.

"Открою тайну. Обязательно будет (дуэт – прим. ред.), сто процентов. Когда – не знаю. А почему еще его нет, потому что жена долго выбирает песню из репертуара или какую-то народную. Она меня вдохновляет. Жена очень помогает., советуемся и чаще ей показываю уже готовые работы. Потому что она могла запретить или сказать что-нибудь… Мы бы очень долго начали к той песне подходить", — признался артист в интервью М1.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, исполнитель рассказал о своей реакции на хейт вокруг его персоны. Виктор признается, что в силу своего возраста он действительно чувствителен к подобным высказываниям в Сети. Поэтому всячески пытается отстраниться от чтения критики, которая достается как его творческой, так и личной жизни.

"Мне сложно, потому что я в возрасте человек. И есть встревоженная нервная система. Я стараюсь просто ничего не читать. Я в принципе уязвим, как и многие люди. Катя мне всегда подсказывает, чтобы я не обращал внимания и не читал. Но действительно, нет времени. Я и комментарии иногда только читаю", — подчеркнул певец.

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова резко ответила на комментарий, где их с музыкантом сына назвали инвалидом. Блогерша объяснила, как на самом деле диагноз 3-летнего Миши отражается на его жизни.

Читайте также: