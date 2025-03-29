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- Гламур
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Виктор Павлик вызверился на хейтеров младшей жены, которая сделала третью пластическую операцию
Артист эмоционально вступился за свою возлюбленную.
Украинский певец Виктор Павлик публично защитил младшую на 29 лет жену Екатерину Репьяхову и серьезно поругался с пользователями в Сети.
Не секрет, что блогерша недавно сделала пластическую операцию на лице и усовершенствовала контур подбородка. Екатерине вставили специальный имплант, который помог ей добиться лица ее мечты. И пока счастливая жена Павлика проходит реабилитацию, в Сети некоторые юзеры такие изменения внешности восприняли достаточно критично.
На шквал негативных комментариев в Facebook неожиданно стал отвечать сам Павлик. 59-летний исполнитель не сдерживал эмоций и иногда отвечал хейтерам агрессивно. И подчеркнул, что не надо выливать грязь на его возлюбленную и если неинтересно читать о ней новости, то стоит просто проходить мимо.
Впрочем, в конце знаменитость сделал очень грубое опрометчивое публичное заявление: "О, собрались животные… Истинное лицо ваше здесь! Даже дикие животные в лесу не такие уроды, как вы, кто здесь поливает ядом. Господи, куда же мир катится. Гореть вам в аду".
После таких жестких ответов и унижений со стороны Виктора Павлика юзеры упрекнули его в том, что так вести себя публичному человеку не стоит. Тем более что звезды сами провоцируют такие публичные обсуждения, когда делятся контентом о своей жизни.
Уважаемый, если вы делаете публикации, будьте готовы к комментариям. Считаю, что в настоящее время это неуместно
Виктор Павлик, читая ваши комментарии, поняли, что именно вы не воспитанный и никому неинтересный горе-артист! Была лучшего мнения о вас! Можете не отвечать – меня ваше мнение не интересует!
Боже, опуститься до уровня базарной бабы и отвечать на все комментарии – это страх
Напомним, недавно певец Иво Бобул также поскандалил в Сети. Он наткнулся на мошенников и высказал все, что о них думает.