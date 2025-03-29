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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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117
Время на прочтение
2 мин

Виктор Павлик вызверился на хейтеров младшей жены, которая сделала третью пластическую операцию

Артист эмоционально вступился за свою возлюбленную.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виктор Павлик с женой

Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик публично защитил младшую на 29 лет жену Екатерину Репьяхову и серьезно поругался с пользователями в Сети.

Не секрет, что блогерша недавно сделала пластическую операцию на лице и усовершенствовала контур подбородка. Екатерине вставили специальный имплант, который помог ей добиться лица ее мечты. И пока счастливая жена Павлика проходит реабилитацию, в Сети некоторые юзеры такие изменения внешности восприняли достаточно критично.

На шквал негативных комментариев в Facebook неожиданно стал отвечать сам Павлик. 59-летний исполнитель не сдерживал эмоций и иногда отвечал хейтерам агрессивно. И подчеркнул, что не надо выливать грязь на его возлюбленную и если неинтересно читать о ней новости, то стоит просто проходить мимо.

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Комментарии Виктора Павлика / © Facebook

Впрочем, в конце знаменитость сделал очень грубое опрометчивое публичное заявление: "О, собрались животные… Истинное лицо ваше здесь! Даже дикие животные в лесу не такие уроды, как вы, кто здесь поливает ядом. Господи, куда же мир катится. Гореть вам в аду".

Комментарий Виктора Павлика / © Facebook

Комментарий Виктора Павлика / © Facebook

После таких жестких ответов и унижений со стороны Виктора Павлика юзеры упрекнули его в том, что так вести себя публичному человеку не стоит. Тем более что звезды сами провоцируют такие публичные обсуждения, когда делятся контентом о своей жизни.

  • Уважаемый, если вы делаете публикации, будьте готовы к комментариям. Считаю, что в настоящее время это неуместно

  • Виктор Павлик, читая ваши комментарии, поняли, что именно вы не воспитанный и никому неинтересный горе-артист! Была лучшего мнения о вас! Можете не отвечать – меня ваше мнение не интересует!

  • Боже, опуститься до уровня базарной бабы и отвечать на все комментарии – это страх

Напомним, недавно певец Иво Бобул также поскандалил в Сети. Он наткнулся на мошенников и высказал все, что о них думает.

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