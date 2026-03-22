Виктор Павлик заставил Павла Зиброва плакать прямо во время своего концерта

Павел Зибров и Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик 21 марта отыграл концерт в Киеве.

Событие посетило немало поклонников артиста. Конечно же, Виктора Павлика пришли поддержать и его звездные коллеги. В частности, в зале присутствовал певец Павел Зибров, который после концерта поделился своими эмоциями. Исполнитель признался, что выступление Виктора Павлика было просто невероятным. Особенную атмосферу добавил Президентский симфонический оркестр.

"Спасибо тебе, друг Витя, за этот невероятный вечер! За атмосферу, которая звучала сердцем, за живое исполнение и тот роскошный Президентский симфонический оркестр - это было по-настоящему величественно! Два часа пролетели, как мгновение...", - делится певец.

В то же время Павел Зибров не стал скрывать, что не смог сдержать эмоций. Артист признался, что на концерте расплакался. В частности, оркестр, с которым Виктор Павлик сыграл на сцене, напомнил ему времена молодости, когда он и сам так выступал.

Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Признаюсь, я успел даже поплакать. Спасибо тебе за эти искренние эмоции, за эти слезы - они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особенные мгновения, которые навсегда остаются в сердце", - прокомментировал певец.

