Виктор Розовый показал, как зажили шрамы после трепанации черепа в результате ранения на фронте

Актер находится в реабилитационном центре.
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый показался в палате реабилитационного центра.
Так, ветеран время от времени делится своим прогрессом в лечении. На этот раз Розовый показал фанам свежее фото своей травмированной головы. На изображении заметные изменения, как кожа заживает после ряда операций. Сам артист в своей манере отшутился и назвал процесс реабилитации и свое отстранение от службы "недобровольным СЗЧ".
Отметим, что шоумен после осколочного ранения головы в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ранее уже рассказывал детали о своей госпитализации. В частности, делился, что ему делали трепанацию черепа и вставляли титановую пластину в пораженное место.
К слову, артист и ветеран войны Виктор Розовый даже после тяжелого ранения не теряет оптимизма. На колесном кресле он неоднократно появляется на публичных событиях и становится примером несокрушимости. А недавно знаменитость ошеломил новостью о смене работы и назвал свою новую должность, которую занимает во время войны в "Лиге смеха".
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