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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Виктор Розовый после громкого развода из-за измен женится во второй раз: звезда сделал предложение за рубежом

Пара заявила о новом статусе после года отношений.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виктор Розовый и его невеста

Виктор Розовый и его невеста

Украинский комик, звезда «Лиги Смеха» и ветеран Виктор Розовый после скандального развода объявил про новый этап в личной жизни. Артист сделал предложение своей возлюбленной Яне-Екатерине за границей.

О помолвке пара сообщила в Instagram. Влюбленные устроили фотосессию в Нидерландах, где продемонстрировали кольцо и нежно попозировали друг с другом.

Яна-Екатерина рассказала, что предложение руки и сердца произошло ровно через год после начала их отношений. Теперь пара планирует продолжить свою историю уже в статусе жениха и невесты.

Виктор Розовый с невестой

Виктор Розовый с невестой

Виктор Розовый с невестой

Виктор Розовый с невестой

«Мы обручились. 3 августа, ровно через год после того, как мы начали встречаться, решили перейти на новый этап — стать женихом и невестой. За этот год мы успели многое прожить вместе — и нам захотелось, чтобы у нашего "вместе" было продолжение. Больше совместных дней, планов и всего, что еще предстоит. Теперь официально — жених и невеста», — написала невеста звезды.

Для Виктора это будет второй брак. До отношений с Яной-Екатериной комик более десяти лет был вместе с блогершей Ольгой Мерзликиной. В марте 2024 года они официально стали супругами, однако уже через год сообщили о разводе. Причиной Ольга назвала измены мужа.

После разрыва и обвинений экс-супруги Розовый также публично рассказывал о прошлых отношениях. В частности, в одном из интервью признал, что трижды изменял Мерзликиной. Две из этих измен, по его словам, произошли во время его службы на фронте.

Теперь же артист строит новые отношения. В то же время, судя по опубликованным кадрам и бандажу на руке Виктора, он до сих пор проходит реабилитацию. Как известно, в 2024 году во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы. После этого он преодолевает длительное лечение и восстановление.

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