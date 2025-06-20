Виктор Розовый после скандального развода высказался о разделе имущества и намекнул на причины

Виктор Розовый с экс-супругой / © instagram.com/oliamerzlikina

Реклама

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после скандального развода с бывшей женой Ольгой раскрыл подробности их разрыва.

После официального развода артист поделился, что в результате каждый сохранил свое собственное имущество. Дополнительно бывшие подписали еще один документ после развода, который оговаривал их действия после выхода из статуса женатых, в частности о разглашении деталей их бывшей супружеской жизни на публику.

"У нас был подписан контракт. Все то, что мое - мое, а ее - ее. А потом был контракт после развода. Пса моего самого любимого сейчас у меня нет", - поделился Виктор на YouTube-канале ISLND TV.

Реклама

Комик также прокомментировал причины своего развода. Ранее Ольга обвиняла его в изменах. Однако сам Розовый не стал открыто говорить о них, но отверг любые предположения, что это могло служить основой такого серьезного шага.

Виктор Розовый с экс-супругой / © instagram.com/oliamerzlikina

"Мы не люди друг друга однозначно. В одном из комментариев я написал, что "грустить не буду" - я был до конца искренним. Я был не против, чтобы она подала на развод. Это было совместное решение. Не буду подробности раскрывать (изменял ли - прим. ред.). Женщины, которым изменял муж, не проецируйте на меня. Потому что там не та ситуация. Потому что среди моих архетипов нет ни похотливого, ни соблазнителя. Ноль раз (бывшая приезжала на встречи во время службы - прим. ред.)", - признался артист.

Ветеран отметил, что уважает бывшую, но некоторые вещи в быту и во взглядах на жизнь стали непреодолимыми. Они даже пытались уладить ситуацию и обращались к специалистам, но все же не удалось сохранить семью.

"Мы ходили вдвоем. Наверное, не работает (терапия - прим. ред.). Мы же расстались. Открытых отношений не было. Да, я грустить не буду, но уважение есть. Поэтому не раскрываю все подробности. Но с моей стороны предъявления базируются на непонимании. Когда я четко говорил, что должно быть сделано это, а она говорила "нет", - пояснил комик.

Реклама

Кроме того, Розовый отметил, что на решение развестись не повлияло его состояние здоровья после осколочного ранения головы на фронте.

Напомним, недавно Виктор Розовый откровенно рассказал, как получил ранение на фронте.