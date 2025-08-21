Виктор Розовый разозлил своим интервью Рамине: выдал позорные интимные подробности и шокировал причинами измен

Рамина Эсхакзай и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Украинский комик Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое ранение на фронте, разозлил своим интервью ведущей Рамине Эсхакзай.

Выпуск вышел 20 августа на YouTube-канале интервьюера. Их разговор в основном касался темы отношений Розового с бывшей женой Ольгой Мерзликиной и их развода. Однако в Сети были шокированы тем, как юморист отзывается об экс-избраннице и как он выдает позорные подробности из их интимной жизни.

Почему Виктор Розовый женился на Ольге Мерзликиной и при чем здесь его мама

Виктор Розовый заявил, в течение 13 лет их отношений не может сказать, что была любовь с его стороны. По словам шоумена, он просто привык к партнерше. Виктор Розовый на вопрос, почему женился, объяснил, что просто хотел иметь детей, чтобы вдруг в случае гибели его маме осталось утешение. Ольга Мерзликина не хотела планировали детей без брака, поэтому юморист и позвал ее замуж.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

"Я понимал, что в какой-то момент я могу умереть. Я понимал, что у меня ничего нет. И мне хотелось просто иметь детей, чтобы что-то осталось. Вот я себе думал, что если умру, то мама будет плакать, а так хоть маме будет какая-то радость. Просто хотел ребенка. А у меня был партнер, с которым я долгое время вместе, вот так и поженились", - заявил шоумен.

Позорные подробности из их интимной жизни

Виктор Розовый говорит, что бывшая жена его устраивала в бытовом плане, но не в интимном. Мол, он лишь удовлетворял ее, а она отказывалась выполнять его просьбы. Юморист утверждает, что просто "это терпел".

"Интим был плохим. Ей нравилось, чтобы я ее удовлетворял кл*торально, но руками. Это ненормально. Давай "маслай вареник час". Мне это не нравилось, но все равно делал, потому что она меня просила, потому что это была моя партнерша", - заявил Розовый.

Виктор Розовый / © скриншот с видео

Признание в изменах и их причина

Впервые Виктор Розовый изменил жене в 2019 году. По его словам, она отказалась выполнять его пожелания в сексе, поэтому он нашел ту, которая согласилась.

"У меня всего три измены. Две было во время полномасштабной, потому что она не приезжала, мне башню рвало. Еще одна была в 2019 году. У нас была такая себе половая жизнь, которая нам не нравилась. Я сказал, что хочу ее разнообразить, она сказала нет. Меня послали с тем, что я хочу получать в сексе, я нашел человека, с которым это было", - говорит шоумен.

Также дважды Виктор Розовый изменил Ольге уже во время полномасштабной войны, когда он служил на фронте. Юморист утверждает, что жаловался жене, что ему не хватает интима, и просил ее приехать. Однако Ольга побоялась приезжать на восток Украины и не хотела преодолевать такое далекое расстояние. Наконец, Виктор Розовый изменил ей и отметил, что это все потому, что она к нему не приехала.

Супруги развелись из-за его измен. / © instagram.com/oliamerzlikina

"У меня было три измены. Две из них были на войне. Я два года воевал, ты ночь не спишь, у тебя тестостерон, адреналин, ты просто себе на*риваешь. Ко мне она ни разу не приехала, хотя я ее звал, говорил, что мне трудно бывает. Она говорит, что это далеко, я не буду ехать, туда что-то прилетит. Не ездите, а потом не выставляйте посты, что вам изменяют. Она думала, что я должен на*ривать и ждать отпуска?" - заявил Розовый.

Развод с контрактом

Перед разводом пара подписала контракт. По словам Розового, в документе говорилось о том, что он не должен комментировать их разрыв, выплатит Ольге 500 тысяч гривен моральной компенсации, а также она публикует пост о его изменах. Шоумен средства выплатил, он воспользовался теми, что ему задонатили на реабилитацию. Сначала развод Виктор Розовый не комментировал, а сейчас же решил рассказать свою правду.

"Перед тем, как мы развелись с моей бывшей женой, она пришла ко мне с контрактом. В том контракте было несколько пунктов. Там был пункт, что я ей должен заплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации, потом она выставляет пост, что я изменщик, а я должен просто молчать. Я боялся этого контракта, потому что думал, что могут быть какие-то санкции финансовые, если я скажу правду - надо платить. Также она угрожала, что выставит мои фото с членом и с девушками. Я поговорил с юристом, и он мне сообщил, что этот договор - это для финмониторинга", - заявил Розовый.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

Резкая реакция Сети на интервью

Пользователи Сети были шокированы, что Виктор Розовый выдал такие подробности. По мнению юзеров, это выглядело как месть Ольге со стороны Виктора. Однако, по их словам, он выставил в плохом свете себя. Тем временем Мерзликиной выразили поддержку.

Олю невероятно жаль... Такое натерпелась! Желаю Виктору здоровья, а Оле верного и надежного мужа, который будет уважать себя, свой выбор, свою семью.

Это же как повезло Ольге, что у них таки нет ребенка. Потому что если бы был, он бы не только 13 лет девушке испортил, но и всю жизнь. Ужасное мышление: хочу, чтобы у меня был ребенок, чтобы мама после моей смерти радовалась... А женщина так, просто инкубатор? Из-за отсутствия интеллекта и элементарной эмпатии к женщине, даже не смог достойно развестись.

То есть он не рассказывал подробности не из-за своей адекватности, чувства достоинства и благородства, а из-за того, что боялся штрафов из-за контракта, а сейчас понял, что ничего не будет, и решил отомстить... Виктор испортил впечатление о себе в первую очередь, а не об Ольге..

Что происходит с мужчинами. Так мало настоящих мужчин, которые ведут себя достойно. Противно смотреть. Зачем всем это слышать. Еле выдержала 20 минут. Соболезнования жене. Вы потратили 13 лет на такое..

Досталось и Рамине Эсхакзай. Пользователи упрекнули ее за это интервью, мол, никаких месседжей оно не несет. Также обратили внимание ведущей, что она видела финальную версию выпуска, где гость говорил позорные вещи об экс-супруге, но все равно выдала.

Вы потратили свое время, время оператора, монтажера, чтобы показать аудитории это видео? Какие месседжи здесь вы хотите нам донести? Если не уважаете свое время, то хотя бы уважайте время аудитории!

Военный может быть не але, потому что война повлияла, а, возможно, таким и был еще до. Но Рамина, команда вся, которая видит эту ерунду, монтирование, пересматривает и выпускает в свет..

А какая цель этого интервью была?

Рамина лишь сказала, что это ответственность гостя, она якобы замечания делала, но они не были приняты во внимание.

"На этапах съемок и монтажа выпуск был показан гостю, его маме, психотерапевту, бригаде. Мои замечания не были приняты во внимание. Прошу от**баться от меня со своими нареканиями", - ответила Рамина.

Кстати, ведущая первую версию интервью таки удалила. Когда Рамина снова сделала его доступным к просмотру, то там уже не было подробностей об интимной жизни Виктора Розового с женой.

Отметим, Виктор Розовый в течение 13 лет состоял в отношениях с Ольгой Мерзликиной, из которых год - в браке. Пара объявила о разводе в мае этого года. Ольга указала, что причиной этого были измены Виктора.