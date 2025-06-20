Виктор Розовый шокировал, как получил тяжелое ранение головы на фронте: "Давали максимум 10 дней"

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor.rozoviy

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Звезда юмористического проекта "Лига смеха" и ветеран ВСУ Виктор Розовый, который недавно официально развелся с женой, впервые рассказал, как получил серьезную травму на фронте.

С началом полномасштабного вторжения юморист присоединился к рядам ВСУ и пошел защищать страну от российских оккупантов. К сожалению, 21 марта 2024 года Виктор Розовый попал под минометный обстрел. Осколок пробил ему шлем и попал в голову, в результате чего юморист получил серьезное ранение.

"Прилетел осколок в голову. Я был в окопе и осколок пробил и окоп, и каску, и череп, и немножко мозга", - рассказал комик на YouTube-канале ISLND TV.

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Виктор Розовый на кресле колесном / © instagram.com/viktor.rozoviy

Виктор Розовый говорит, что ему повезло, что он вообще остался жив. С передовой шоумена доставили в больницу в Днепре, где ему достали из головы осколок. После этого ему сделали еще одну операцию и установили титановую пластину в голову. Правда, сначала врачи давали неутешительный прогноз и считали, что с такими травмами Виктор Розовый не выживет. Сейчас юморист находится на реабилитации. У Розового есть проблемы с левой рукой и ногой. Он уже частично начинает ходить, но дается ему это довольно тяжело. Однако Виктор Розовый убежден, что выздоровеет. Правда, восстановиться после ранения он полностью не сможет.

"Как-то так получилось, что я когнитивно, интеллектуально, психологически полностью сохранен, несмотря на то, что у меня травма головы. У меня есть проблемы с левой рукой, ногой, особенно с рукой, потому что нога немного раздупляется. Я хожу, но тяжело. Первую операцию мне сделали в Днепре, осколок достали. То, что я жив, это вообще невероятное стечение обстоятельств. Давали шанс, что я максимум 10 дней протяну", - поделился шоумен.

Напомним, недавно Виктор Розовый показывал, какие угрозы получает от оккупантов. Юморист с иронией ответил захватчикам.