Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения головы на фронте вернулся на "Лигу Смеха"

То, как юмориста встретили, вызвало мурашки по коже.
Популярный украинский комик Виктор Розовый, который весной получил серьезное ранение головы на фронте, впервые вернулся на проект "Лига Смеха".
Юморист раньше на шоу был участником, а впоследствии ведущим. Сейчас он вернулся на проект, но уже в новом амплуа. Теперь Виктор Розовый стал редактором "Лиги Смеха" – он будет корректировать шутки участников.
О возвращении юмориста на шоу объявили со сцены ведущие Евгений Кошевой и Денис Христов. После этого свет софитов направили на Виктора Розового. Весь зал встал и аплодировал Виктору Розовому.
Кстати, вместе с юмористом на шоу пришла и его жена Ольга, которая сидела среди зрителей. Возлюбленная поддерживала Розового. Тем временем комик в фотоблоге 18 ноября просил поздравить его избранницу с праздником – у Ольги был день рождения.
Снимком с Виктором Розовым также поделился юморист Дмитрий Зелинский. Он отметил, что сфотографировался с легендой: "Фото с легендой".
Напомним, весной Виктор Розовый на передовой получил тяжелое ранение. Шоумен перенес ряд операций, а в августе ему установили титановую пластину в голову. В настоящее время юморист находится на реабилитации. Однако Виктор Розовый не собирается сидеть сложа руки. Недавно он рассказал, чем будет заниматься во время реабилитации.
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