Виктор Розовый закрутил роман с копией бывшей жены, которой изменял (фото)
Редактор "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые публично представил свою новую девушку Яну-Катерину из Львова после скандального интервью Рамине Эсхакзай.
Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый подтвердил новые отношения, обнародовав фото своей избранницы в Instagram. Это произошло сразу после выхода скандального интервью Рамине Эсхакзай, где он откровенно рассказал о бывшей жене Ольге Мерзликиной – как ей изменял и даже поделился интимными подробностями их частной жизни.
Новую избранницу Виктора Розового зовут Яна-Катерина, она живет во Львове. Ранее комик уже публиковал общие кадры, но не комментировал эти отношения. Сейчас же после скандала в Сети юморист расставил точки над "і" и выложил сторис, где девушка пишет: "Спасибо, что мой парень Розовый".
Новая пассия внешне очень похожа на бывшую жену Розового – видимо, у Виктора вкус на девушек определенного типажа. Звезда "Лиги смеха" добавил, что его нынешняя девушка просила не оставлять скандальную часть об изменах в интервью, однако комик не согласился. Более того, сама ведущая Рамина Эсхакзай удивила, что согласовывала выпуск перед публикацией - видео с интимными подробностями смотрела даже мама Розового.
Напомним, Виктор Розовый в течение 13 лет состоял в отношениях с Ольгой Мерзликиной, из которых год – в браке. Пара объявила о разводе в мае этого года. Ольга указала, что причиной этого были измены Виктора.