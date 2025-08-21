Виктор Розовый закрутил роман с копией бывшей жены, которой изменял (фото)

Ольга Мерзликина, Виктор Розовый / © instagram.com/oliamerzlikina

Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый подтвердил новые отношения, обнародовав фото своей избранницы в Instagram. Это произошло сразу после выхода скандального интервью Рамине Эсхакзай, где он откровенно рассказал о бывшей жене Ольге Мерзликиной – как ей изменял и даже поделился интимными подробностями их частной жизни.

Новую избранницу Виктора Розового зовут Яна-Катерина, она живет во Львове. Ранее комик уже публиковал общие кадры, но не комментировал эти отношения. Сейчас же после скандала в Сети юморист расставил точки над "і" и выложил сторис, где девушка пишет: "Спасибо, что мой парень Розовый".

Новая девушка Виктора Розового / © instagram.com/viktor.rozoviy

Новая пассия внешне очень похожа на бывшую жену Розового – видимо, у Виктора вкус на девушек определенного типажа. Звезда "Лиги смеха" добавил, что его нынешняя девушка просила не оставлять скандальную часть об изменах в интервью, однако комик не согласился. Более того, сама ведущая Рамина Эсхакзай удивила, что согласовывала выпуск перед публикацией - видео с интимными подробностями смотрела даже мама Розового.

Новая пассия Виктора Розового (справа) похожа на бывшую жену комика

Напомним, Виктор Розовый в течение 13 лет состоял в отношениях с Ольгой Мерзликиной, из которых год – в браке. Пара объявила о разводе в мае этого года. Ольга указала, что причиной этого были измены Виктора.