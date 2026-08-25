Виктор Ющенко рассекретил возвращение младшего сына из США в Украину: чем он сейчас занимается

Виктор Ющенко / © instagram.com/victor_yushchenko

Реклама

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассекретил возвращение младшего сына из США в Украину.

Тарас Ющенко проживал за границей, где и получал образование. Младший сын Виктора Ющенко учился в Массачусетском технологическом институте. Юноша получал образование в области инженерии и научных технологий. А это же, оказывается, Тарас вернулся в Украину. Виктор Ющенко на проекте "Ранок у великому місті" рассказал, что его младший сын сейчас в Киеве. Более того, юноша работает на одном предприятии, что ускоряет победу Украины в войне с Россией.

Реклама

«Да (приехал — прим. ред.). Он закончил учебу, работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу», — рассказал третий президент.

Реклама

Виктор Ющенко с женой и самым младшим сыном и Михаил Поплавский

Сейчас семья Виктора Ющенко, у которого пять детей и пять внуков, в полном составе. Они планируют семейную поездку в родную деревню политика, а именно в Хоружевку в Сумской области. Семейство выбирает время, когда это будет безопасно.

«Сейчас съехались все дети. Мы выбираем такой день, чтобы поменьше стреляли, и поедем. Все вместе! У меня пятеро детей и пять внуков, так что это немало», — поделился политик.

Напомним, что недавно танцовщица Елена Шоптенко, которая во время полномасштабной войны поселилась с сыном в Австрии, заговорила о возвращении в Украину. Хореограф назвала главное условие своего переезда.

Новости партнеров