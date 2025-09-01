Виктор Ющенко трогательно поздравил жену-красавицу Екатерину с важным праздником

Виктор Ющенко с женой Екатериной / © Офіційний сайт Президента України

Третий президент Украины Виктор Ющенко публично поздравил свою жену Екатерину с праздником и поделился искренними словами о любви.

В своем поздравлении с днем рождения политик назвал жену "волшебной силой", которая ежедневно творит чудеса не магией, а силой характера, мудростью и добрым сердцем. Также в своем посте Facebook он отметил, что его счастье — это она и для него большая честь быть ее мужем.

"Моя Екатерина, я горжусь тобой и каждой минутой, проведенной рядом. Если меня спросят, что такое счастье, я просто покажу на тебя. Потому что счастье — это ты, моя прекрасная жена. Это честь быть твоим мужем", — написал Ющенко.

Виктор Ющенко с женой Екатериной

Он отметил, что благодаря жене его жизнь наполнилась смыслом и светом, а их любовь стала надежной опорой и источником вдохновения.

"Ты — мой дом, моя радость и мое вдохновение. С тобой я понял, что такое настоящая любовь", — добавил экс-глава страны.

Также Ющенко пожелал Екатерине счастливого будущего, светлых эмоций и всегда чувствовать поддержку их любви.

