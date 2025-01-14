Виктор Ющенко во время редкого публичного выхода засветился с Поплавским: о чем они говорили

Народный артист Украины и ректор Михаил Поплавский встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

К слову, политик в последнее время все реже появляется на светских мероприятиях. В этот раз Михаил Поплавский в фотоблоге рассказал, что встретился с Ющенко на территории столичного университета. По словам ректора, они обсуждали образовательные реформы и сохранение культурного наследия Украины.

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Так, на фото политик в кругу преподавателей и профессоров ведет публичную дискуссию рядом с Поплавским. Также ректор провел экскурсию по коридорам университета и сфотографировался на память об особой встрече. В подписи певец обратился к Виктору Андреевичу и поблагодарил его за уделенное время.

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

"Виктор Ющенко — великий украинец, Президент 2005-2010 годов. Поговорили о важности сохранения национальной идентичности, развитии украинского образования и культуры. Спасибо за встречу! Держим вместе украинскую волну! Украина прежде всего!", — написал исполнитель.

Напомним, в конце прошлого года Виктор Ющенко пришел на допремьерный показ фильма "Хазяїн 2. На своїй землі". Политик впервые за долгое время показался с женой Екатериной.

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