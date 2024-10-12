Виктор Ющенко впервые за длительное время появился с женой на публике: как выглядят супруги

Экс-президент Украины Виктор Ющенко впервые за длительное время посетил публичное мероприятие с супругой Екатериной.

Так, супруги пришли в киевский кинотеатр на допремьерный показ фильма "Хазяїн 2. На своїй землі" с актером Богданом Бенюком в главных героях. Пара пообщалась с рядом актеров ленты и сделала с ними общие фото, которыми Екатерина поделилась в собственном фотоблоге.

"Премьера нового фильма о первых днях войны, стойкости и человеческих ценностях", — поделилась впечатлениями Екатерина Ющенко.

Жена Виктора Ющенко и Богдан Бенюк на допремьерном показе фильма "Хазяїн 2. На своїй землі"

Виктор Ющенко на допремьерном показе фильма "Хазяїн 2. На своїй землі"

К слову, сюжет фильма "Хазяїн 2. На своїй землі" разворачивается вокруг бизнесмена Терентия Пузыря, который оказывается под оккупацией, но отказывается покидать родную землю. Впоследствии россияне превращают его агрофирму в свою военную базу, а террор в отношении его односельчан становится невыносимым. Поэтому главный герой предстает перед сложным выбором – приспосабливаться в надежде на собственное выживание или действовать ради спасения всего общества.

Посмотреть фильм "Хазяїн 2. На своїй землі" можно будет 13 октября в 23:00 на телеканале "1+1 Україна" и на платформе кино и телевидения "Київстар ТБ".

Когда в твой дом пришла война! «Хозяин 2. На своей земле» - осенняя премьера!

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