Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — отреагировала на очередные упреки в 28-летней разнице в возрасте между ней и мужем.

В своем фотоблоге она опубликовала скриншоты комментариев, которые оставили пользователи под видео с совместным исполнением новой песни артиста «Темна ніч на гори ляже».

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Для съемки пара подобрала стильные образы. Павлик появился в серых брюках, светлой рубашке и коричневом кардигане, а его жена избрала кожаный сарафан, лонгслив и высокие сапоги. Они спели и подвигались в такт музыки. К тому же Екатерина нежно поцеловала музыканта.

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Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

Однако не все подписчики оценили романтический контент супругов. Некоторые комментаторы снова прибегли к грубым высказываниям о возрасте музыканта и его избранницы, назвав их «дедом и внучкой».

Екатерина, впрочем, не стала обижаться на такие слова. Она объяснила, что воспринимает подобные реакции как своеобразный показатель того, что видео привлекло внимание аудитории и активно распространяется в соцсетях.

По словам блогерши, большое количество комментариев, даже отрицательных, помогает контенту получать больше охвата. Поэтому критику по поводу их разницы в возрасте она воспринимает скорее как подтверждение того, что рилз набирает популярность.

«Первый показатель того, что видео с песней полетело — вот такие комментарии. Если они есть, значит, все стабильно, хорошо и будет классно», — подчеркнула Екатерина.

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Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно звездные супруги с большой разницей в возрасте Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отпраздновали годовщину брака. Они вместе уже 26 лет до сих пор делятся романтическими фото.

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