Виктория Маремуха призналась, почему согласилась на свободные отношения с мужем: "Это сложное решение"

Актриса, финалистка проекта "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха откровенно рассказала о свободных отношениях с мужем-французом Луи.

Блогерша поделилась, что не сразу согласилась на такой союз. Более того, знаменитость была против свободных отношений. Однако работа с психологом изменила мировоззрение знаменитости. Виктория поняла, что она любвеобильна и ей хочется получать внимание от других мужчин.

"Я всегда, сколько себя знаю, не представляла свою жизнь с одним мужчиной. У меня очень много любви внутри. Сейчас самая большая любовь – это мой сын, потом у меня идет муж, но я могу любить других. Я любвеобильная. У нас с мужем классный секс, но мне нравится, когда начинаешь встречаться, есть эта страсть, которую нельзя ни с чем сравнить… Оно потом проходит, и я не брошу своего мужа ради этого парня. Мой муж настолько мне комфортен в плане жизни, нам классно вместе как партнерам", — рассказала Маремуха в интервью Маше Ефросининой.

Виктория Маремуха и Маша Ефросинина / Фото: скриншот с видео

Знаменитость отметила, что на самом деле свободные отношения – это очень сложно. Виктория говорит, что нужно полностью доверять своему партнеру, чтобы согласиться на такие отношения.

"Принять такой вид отношений — это достаточно сложное решение. Это нелегко. Действительно нужно доверять человеку и любить его, принимать друг друга", — добавила Маремуха.

Виктория Маремуха / Фото: скриншот с видео

Блогерша также подчеркнула, что начала это публично обсуждать, чтобы, во-первых, быть честной со своей аудиторией. Во-вторых, знаменитость хочет показать, что отношения в браке могут быть разными.

"Для меня открытые отношения — это о честности. Мы договорились, что могут быть разные партнеры, разные ситуации и все такое. Я честна со своей аудиторией и с собой. Конечно, говорят, что у меня нет своего мнения, что я под него прогнулась …Но хотелось просто донести, что это был мой выбор, потому что у нас не привыкли, что у женщины может быть несколько партнеров. У нас есть клише, что гуляющий мужчина — ок, а женщина — не ок", - прокомментировала блогерша.

Виктория Маремуха / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно супруги певица Alyosha и исполнитель Тарас Тополя поспорили из-за ревности. В общем, артистка начала ревновать своего мужа, когда их разделяла расстояние.

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