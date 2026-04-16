Виктория Бехкем впервые прокомментировала конфликт со старшим сыном, который публично отрекся от нее

Виктория и Дэвид Бекхэмы со старшим сыном и невесткой / © Associated Press

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм впервые прокомментировала конфликт со старшим сыном Бруклином, который публично отрекся от родителей.

Знаменитость дала интервью WSJ. Magazine, передает People. Конечно же, журналисты не могли обойти вниманием семейный конфликт Бекхэмов. К слову, старший сын Виктории и ее мужа, футболиста Дэвида, публично отрекся от родителей. Дизайнер прервала молчание и решила прокомментировать.

Знаменитость отметила, что они с мужем любят их детей и делают все возможное, чтобы быть хорошими родителями. В то же время Виктория отметила, что семья находится в центре внимания общественности, поэтому они и защищают от этого сыновей и дочь. Больше комментировать семейные темы дизайнер не стала.

Семья Дэвида Бекхэма / © instagram.com/nicolaannepeltz

"Я думаю, что мы всегда очень любим наших детей. Мы всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть. И знаете, мы уже более 30 лет находимся в центре внимания общественности, и все, что мы когда-либо пытались сделать, это защитить наших детей и любить наших детей. И знаете, это все, что я на самом деле хочу сказать по этому поводу", - отметила Виктория.

Напомним, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм публично отрекся от своих родителей. Он заявил, что его семья построила фейковый образ, который теперь демонстрирует на показ. Также Бруклина возмущает, что родные якобы не приняли его жену, американскую актрису Николу Пельтц. Наконец, сын Бекхэмов заявил, что не согласен с этим мириться, поэтому публично отрекается от родителей.