Виктория Бекхэм довела жену сына до слез: из-за чего поссорились свекровь и невестка

Ссоры в семье Бекхэмов начались сразу же после свадьбы Бруклина Бекхэма с Николой Пельтц. Главной причиной конфликтов стали недопонимания звездной свекрови Виктории Бекхэм и невестки.

Долгое время публика и не подозревала, что же на самом деле произошло на церемонии и почему Бруклин сейчас почти не видится с родителями. Свет на ситуацию пролил инсайдер, поведавший Daily Mail все детали конфликта на празднике.

Не секрет, что еще до свадьбы Виктория очень придирчиво присматривалась к избраннице сына, но началом "холодной войны" между ними стало свадебное платье. Дело в том, что Бекхэм рассчитывала самостоятельно сшить для Николы праздничный наряд, однако актриса предпочла Valentino, а не бренд свекрови.

"Никола просто собиралась разрешить ей что-то скорректировать. Но она никогда не собиралась надевать ее платье. У нее слишком много действительно талантливых друзей-дизайнеров", — рассказал инсайдер.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Отомстить невестке Виктория решила очень необычным способом. По словам гостей, Бекхэм просто украла песню молодоженов – You Sang To Me, которую Никола выбрала для их первого танца. Дизайнер попросила Марка Энтони сыграть ее раньше, во время танца мамы с сыном.

Фото: Getty Images

Такой поступок свекрови довел Николу до слез. По словам источника, девушка выбежала из комнаты во время праздника и принялась плакать. Успокоить невесту пытались мама и сестра.

Стоит добавить, что молодые супруги сейчас проживают в США и получают неплохую финансовую поддержку от отца-миллиардера Николы, но отношение к зятю в семье отныне тоже довольно резкое. Поклонники пары переживают, чтобы напряженные отношения с родителями не привели к разводу Бруклина и Николы.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

