Виктория Бекхэм красноречиво намекнула на воссоединение культовой группы Spice Girls

Виктория Бекхэм и музыкальная группа Spice Girls

Реклама

Британская звезда и дизайнер Виктория Бекхэм намекнула, что не исключает своего возвращения в легендарную группу Spice Girls, которая в следующем году будет отмечать 30 лет со дня основания.

51-летняя экс-участница коллектива призналась, что идея выступления снова вместе с девушками звучит привлекательно. Об этом звезда заявила на радио, пишет Daily Mail.

"Это было бы соблазнительно. Но смогла бы я отправиться в мировое турне? Нет, не смогла бы. У меня же сейчас работа…" — сказала Бекхэм, намекая на свое успешное модное предприятие.

Реклама

Артистка также пошутила, что не уверена, сможет ли петь, ведь "никогда не была слишком сильной вокалисткой". В то же время она не исключила возможность выступления в известном концертном зале The Sphere в Лас-Вегасе, где ранее устраивали свои шоу U2, The Eagles и Backstreet Boys.

Отметим, что последний раз Spice Girls выступали в США еще в 2008 году, а их последнее воссоединение состоялось в 2019 году, но тогда Виктория не присоединилась к коллегам — Мелани Браун, Мелани Чисголм, Джерри Галливелл и Эмме Бантон.

Музыкальная группа Spice Girls / © Getty Images

Ранее медиа сообщали, что группа готовит мировое турне в честь 30-летия, а участницы готовились и даже обсуждали детали. Впрочем, по данным инсайдеров, Виктория "на 90 процентов не планирует" участвовать в проекте, хотя может появиться в специальном формате — например, как голограмма или во время одноразового выступления.

Несмотря на это, певицы продолжают поддерживать связь. Одна из участниц Spice Girls Джерри Галливелл недавно заявила: "Я надеюсь, что мы вернемся вместе как одна команда. Мы любим друг друга, доверяем и хотим лучшего для каждой. Это было что-то монументальное, и мы всегда будем связаны".

Реклама

Ранее Мелани Чисголм также намекала, что группа готовит что-то "особенное" к юбилею дебютного альбома Spice Girls. По ее словам, если девушки хотят сделать все правильно, "планы надо начинать уже сейчас".

Напомним, недавно подруга американской актрисы и модели Николы Пельтц, возлюбленной сына Бекхэмов, раскрыла правду о напряженных отношениях Бруклина с семьей. Она объяснила, почему их сын полностью прекратил общение с родителями.