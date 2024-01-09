Виктория Бекхэм на фоне слухов о вражде с невесткой смешно поздравила ее с 29-летием

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила с днем рождения свою невестку Николу Пельтц оригинальным видеороликом.

Сегодня, 9 января, жена 24-летнего Бруклина Бекхэма, актриса и модель Никола Пельтц отмечает свое 29-летие. По этому случаю Виктория Бекхэм у себя в фотоблоге разместила архивное смешное видео с невесткой. Так, девушки подурачились на побережье во время своего совместного отдыха.

На кадрах видно, как 49-летняя Бекхэм босиком танцует на песке. А вот Никола для зажигательных танцев на пляже выбрала шлепки на высокой платформе.

Виктория Бекхэм с невесткой потанцевала на пляже

"С днем рождения, Никола. Мы так сильно тебя любим! Твое умение любить, твою доброту, талант и способность танцевать на песке в обуви на огромной платформе. Лучшая партнерша для танцев и самая любимая невестка. Мы любим тебя. Чудесного тебе дня!", – забавно поздравила Бекхэм свою 29-летнюю невестку.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Associated Press

Отметим, после свадьбы сына Бекхэмов с Николой Пельтц ходили слухи, что Виктория не нашла общий язык с невесткой. Поговаривали, что множество недоразумений женщин преследовало еще на этапе организации свадьбы молодоженов. Впрочем, спустя некоторое время Бекхэм и невестка все чаще стали проводить отпуска вместе.

Напомним, недавно Дэвид Бекхэм также отметил свой день рождения и похвастался необычным смешным подарком от своей жены Виктории Бекхэм.

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