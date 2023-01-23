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Виктория Бекхэм нарвалась на критику, опубликовав видео "без макияжа"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
2 мин
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Виктория Бекхэм нарвалась на критику, опубликовав видео "без макияжа"

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Поклонники поймали знаменитость на лжи.

Дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм возмутила своих поклонников.

На странице в Instagram знаменитость решила прорекламировать декоративную косметику от собственного бренда. Для этого Виктория на видео делала макияж продукцией из своей линейки.

Впрочем, поклонники больше обратили внимание на совсем другое. В частности, Бекхэм в начале видео сказала, что только что вышла из душа и на ее лице сейчас нет ни единой капли декоративной косметики.

Фанатов знаменитости возмутили эти слова кумира. Поклонники пристыдили Викторию за ложь и отметили, что макияж на ее лице виден невооруженным глазом:

  • Сказать, что на вас нет макияжа, — неуважение к вашей публике. Люди не идиоты, которые попадутся на вашу чепуху и не увидят, что у них на экране.
  • Без макияжа… если вы собираетесь продавать свою продукцию, это неудачный способ начинать со лжи. Я имею в виду, верите ли вы в собственную косметику, если лжете о ней!
  • Без макияжа… как можно так сказать, если он виден невооруженным глазом

Между тем рекламировать одежду собственного бренда знаменитости удается лучше, чем косметику. Недавно Виктория привлекала внимание к новой коллекции, опубликовав фото в нежном платье, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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