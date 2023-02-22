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Виктория Бекхэм насмешила реакцией на то, как ее муж Дэвид искусно жарит блины

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1504
Время на прочтение
2 мин
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Виктория Бекхэм насмешила реакцией на то, как ее муж Дэвид искусно жарит блины

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Как известно, дизайнер придерживается строгой диеты.

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм, оказывается, умеет умело обходиться не только с мячом.

Как выяснилось, звезда может себя назвать еще и королем блинчиков. По крайней мере, об этом свидетельствует видео, которым супруги Бекхэм поделились на своих страницах в Instagram.

Девид решил приготовить на завтрак блины и продемонстрировал, как умеет их gthtdjhfxbdfnm в воздухе. Правда, жене Бекхэма, дизайнеру Виктории Бекхэм, было одновременно радостно за талантливого мужа, и почему-то грустно. Наверное, потому, что Виктория уже много лет соблюдает строгую диету. И, как раньше рассказывала дизайнер, ничего, кроме рыбы и салатов, она не ест.

В ролике, который Дэвид запостил в фотоблоге, на его фоне с блинами стоит грустная жена. И эта реакция Виктории очень порадовала фанов. "Говорю же тебе, я все еще могу!" – подписал видео Бекхэм.

Несмотря на то, что жене Бекхэма было непросто наблюдать за его мастерством с блинами, тем не менее умением мужа она тоже похвасталась в фотоблоге: "Подбрасывание на кухне! С Днем масленицы!" – подписала видео Бекхэм.

Напомним, на днях младшему сыну Дэвиду и Виктории Бекхэму Крузу исполнилось 18 лет. По этому случаю родители трогательно поздравили молодого человека с совершеннолетием.

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Дата публикации
Просмотры
1504
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