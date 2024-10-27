Виктория Бекхэм не одобрила роман сына со старшей на 10 лет девушкой: "Была в плохом настроении"

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не одобрила роман сына со старшей на 10 лет девушкой, бразильской певицей Джеки Апостел.

Инсайдер, приближенный к окружению звездного семейства, рассказал изданию Daily Mail, что знаменитость обеспокоена из-за большой разницы в возрасте пары. Когда Виктория узнала о романе 19-летнего Круза с 29-летней Джеки, то была в "очень плохом настроении". Более того, дизайнер надеется, что их роман как можно скорее прекратится. Правда, Бекхэм не вмешивается в отношения сына и остается в стороне, потому что не хочет с ним конфликтов.

Круз Бекхэм со старшей на 10 лет избранницей / Фото: Associated Press

"Виктория была в очень плохом настроении последние несколько недель. Это не похоже на нее. Я слышал, что она не хочет никаких трудностей с Крузом, но она так ошеломлена разницей в возрасте. Она и Дэвид думают, что роман закончится, поэтому они не собираются делать абсолютно нечего, кроме того, чтобы держать их обоих рядом и быть с ними добрыми", — рассказал инсайдер.

Тем временем футболист Дэвид Бекхэм считает, что для сына эти отношения станут отличным опытом, поэтому он убежден, что следует сохранять спокойствие и не вмешиваться.

"Дэвид считает, что всем нужно сохранять спокойствие. Видимо, Дэвид считает, что это, вероятно, станет отличным опытом для Круза", – добавляет инсайдер.

Круз Бекхэм со старшей на 10 лет избранницей / Фото: Associated Press

В общем, Круз уже познакомил новую избранницу со звездной семьей. Однако никто из семейства Бекхэмов не спешит следить за Джеки в фотоблоге и не оставляет ей лайки под постами. Кроме того, они даже не реагируют на фотографии, где она их отмечает. Инсайдер говорит, что это одно из доказательств того, что Бекхэмы не одобряют выбор сына и надеются, что этот роман закончится как можно быстрее.

Между тем, сам Круз, похоже, не разделяет мнения звездных родителей. Он активно публикует фото с новой избранницей и признается ей в любви.

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