Виктория Бекхэм нежно поздравила дочь с 14-летием и показала, как она с годами менялась

Виктория Бекхэм с дочерью / © instagram.com/victoriabeckham

Реклама

В семье звездной британской четы Дэвида и Виктории Бекхэмов особенный праздник.

Их единственная дочь празднует день рождения. В этом году Харпер исполняется уже 14 лет. Поэтому, в своем Instagram дизайнер нежно поздравила девочку с праздником. В частности, Виктория показала, как Харпер с годами менялась. Бекхэм опубликовала немало архивных фотографий девочки.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэмов / © instagram.com/victoriabeckham

Кроме того, дизайнер адресовала дочери теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Виктория отметила, что очень сильно гордится тем, какой Харпер растет. Она подчеркнула, что они с Дэвидом очень ее любят. Напоследок Виктория пожелала дочери на полную насладиться своим особенным днем.

Реклама

Виктория Бекхэм с дочерью / © instagram.com/victoriabeckham

"С днем рождения, мой мир! Ты - мое все, и я так горжусь тем, какой сильной, уверенной, доброй и талантливой леди ты становишься. Ты - моя лучшая подруга, и мне так повезло, что я буду твоей мамой. Мы так тебя любим! Наслаждайся своим особенным днем", - адресовала дочери Виктория.

Дэвид Бекхэм с дочерью / © instagram.com/victoriabeckham

Отметим, Виктория то Дэвид Бекхэмы являются многодетными родителями. Супруги воспитывают сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер.

Напомним, недавно футболист и дизайнер праздновали 26-ю годовщину брака. По случаю праздника Дэвид показал, какой была их свадьба за более чем миллион долларов.