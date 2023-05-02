Виктория Бекхэм нежно поздравила мужчину с днем рождения и показала его откровенное фото

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм сегодня, 2 мая, отмечает свой день рождения.

В праздничный для семьи день, дизайнер Виктория Бекхэм, публично поздравила своего любимого с 48-летием. Экс-солистка SpaceGirls в первой публикации поделилась общими фотографиями мужчины с их детьми и кадром, на котором Дэвид нежно обнимает ее в ресторане.

"С днем рождения, Дэвид! Мы тебя очень любим! Самый удивительный мужчина и невероятный папаша! Ты наше все", — написала Виктория.

Позже дизайнер поделилась еще одной фотографией со своим мужем. Виктория добавила достаточно откровенное фото, на котором Дэвид позировал с обнаженным торсом в трусах во время отдыха в чанах.

"Давайте все поздравим Дэвида! Пожалуйста", — подписала фото Виктория и добавила смеющиеся эмоджи.

Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях поклонники не только присоединились к поздравлениям, но и в шутку поблагодарили миссис Бекхэм за такой "горячий" кадр с ее мужем, который даже в 48 лет остается секс-символом для многих женщин.

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