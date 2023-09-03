Виктория Бекхэм нежно поздравила сына Ромео с 21-летием и показала праздничный ужин: "Ты все наше"

Британская дизайнер Виктория Бекхэм нежно поздравила своего среднего сына Ромео с днем рождения.

Бывшая солистка Spice Girls написала трогательное обращение к сыну в день его 21-летия на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, Ромео… Самая милая, самая добрая и щедрая душа. Мы так гордимся тобой и любим тебя больше, чем можно выразить словами. Ты наше все. Целуем", — написала Виктория.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Праздничный вечер семья провела без громких вечеринок и просто отправилась в ресторан. Ромео встретил день рождения в компании родителей, сестры Гарпер, брата Круза и своей девушки, модели Мии Реган. Именинник с улыбкой позировал со своими родными на фото.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Ужин на день рождения! Мы все тебя очень любим! Ты заслуживаешь всего счастья мира! Целунки", — еще раз обратилась к сыну Бекхэм.

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