Виктория Бекхэм нежно поздравила сына с 18-летием и восхитила его архивными кадрами

Знаменитость сделала слайд-шоу из архивных фотографий и видео младшего сына.

В семье дизайнера и экс-солистки Space Girls Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида, праздник. Младшему сыну супругов исполняется 18 лет.

В своем Instagram Виктория нежно поздравила Круза с днем рождения. Она опубликовала слайд-шоу, в которое добавила разнообразные фото и видео сына.

Бекхэм опубликовала детские снимки Круза, а также те, которые были сделаны в подростковом возрасте.

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория также показала, как Круз поет, играет на гитаре и пианино.

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В частности, на видео можно увидеть, как с годами сын знаменитых супругов изменился.

Кроме слайд-шоу Виктория адресовала Крузу теплые слова с поздравлениями. Дизайнер поздравила сына с 18-летием и отметила, что гордится им.

"С днем рождения Круз! Мы все очень тебя любим и гордимся тем, каким невероятным молодым человеком ты стал! Ты для нас превыше всего. С 18-й суперзвездой", — обратилась к сыну знаменитость.

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