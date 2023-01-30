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Виктория Бекхэм очаровала общим фото с дочерью в платьях собственного дизайна: "Моя муза номер один"

Виктория Бекхэм очаровала общим фото с дочерью в платьях собственного дизайна: "Моя муза номер один"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1530
Время на прочтение
2 мин
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Виктория Бекхэм очаровала общим фото с дочерью в платьях собственного дизайна: "Моя муза номер один"

Виктория Бекхэм с дочерью / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фаны остались в восторге от образа девочки.

Экссолистка группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм залюбовала Сеть совместным фото с 11-летней дочерью Харпер Севен.

Знаменитость вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом и детьми была приглашена на свадьбу к своему другу, певцу Марку Энтони, которое состоялось 29 января. Перед церемонией Виктория сделала милое фото с дочерью перед зеркалом.

"Моя муза номер один! Маме понравилось создавать платье для тебя", – написала дизайнер.

Виктория Бекхэм с дочерью / © instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм с дочерью / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На праздник Виктория одела изящное розовое платье, которое демонстрировала на примерке раньше. Для Харпер мама-дизайнер также самостоятельно создала праздничный наряд. Бекхэм сшила для дочери пышное платье без бретелей насыщенного синего цвета с градиентом на юбке. Свой образ девочка неожиданно дополнила удобными белыми кедами вместо туфель.

Поклонникам Бекхэма очень понравился образ Харпер, ведь, по мнению фанатов, образ прекрасно соответствовал событиям и возрасту девушки.

  • Стиль Харпер с кроссовками – это круто!
  • Мне нравится, как выглядит Харпер в этом платье!
  • Вы обе выглядите просто невероятным!

Напомним, ранее свой изысканный образ для свадьбы Марка Энтони и Нади Феррейры продемонстрировала актриса Сальма Хайек.

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Дата публикации
Просмотры
1530
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