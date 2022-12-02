Виктория Бекхэм очаровала видео с мужем Дэвидом, где он поет All I Want For Christmas Is You

Экс-участница Spice Girls, британский дизайнер Виктория Бекхэм решила продемонстрировать скрытые таланты своего мужа, футболиста Дэвида Бекхэма.

Так, на странице в Instagram Виктория разместила короткий ролик, снятый у нее дома на кухне. На видео муж дизайнера Дэвид Бекхэм сидит за столом, пьет чай, что-то смотрит в телефоне и напевает знаменитую новогоднюю песню All I Want For Christmas Is You певицы Мэрайи Кэри.

"Дэвид Бекхэм представил нам свою лучшую версию хита Мерайи Кэри", – подписала видео Виктория.

Интересно то, что дизайнер снимала мужа на камеру тайком. Когда же Дэвид заметил, что жена делает, то он еще и продемонстрировал, какие высокие ноты может взять.

"Он бы мог быть участником Spice Girls, в нем есть перчинка", "у него кстати даже очень неплохой голос", "нам нужен дуэт", "нота в конце – просто огонь", — пишут юзеры в комментариях под постом Виктории.

Напомним, несколько месяцев назад Виктория Бекхэм рассказала, почему на самом деле удалила со своего тела тату с инициалами мужа. Долгое время на левом запястье звезды были изображены инициалы Дэвида.

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