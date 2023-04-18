Виктория Бекхэм отпраздновала день рождения с невесткой Николой Пельтц после громкого конфликта

Дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей отправилась на роскошный отдых по случаю своего дня рождения.

Поздравить звездную маму приехал и сын супругов Бекхэмов, Бруклин, вместе со своей женой-моделью Николой Пельтц. В сторис в Instagram Виктория поделилась общим фото сына с невесткой и дочерью Харпер за праздничным столом.

"Люблю вас," — написала Бекхэм.

Никола также сделала репост этого фото себе в блог и ответила свекрови: "С днем рождения! Люблю тебя тоже".

Фото: instagram.com/victoriabeckham

После такого теплого публичного диалога поклонники предположили, что "топор войны" между Викторией и Николой наконец зарыт. Как известно, свекровь и невестка долгое время не могли найти общий язык, особенно во время свадьбы молодых супругов.

Первые шаги к примирению Бекхэм сделала во время своего модного показа в Париже. Бруклин с Николой также поддержали дизайнер и позировали вместе на семейном фото.

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