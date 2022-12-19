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Виктория Бекхэм поделилась своим забавным детским фото в костюме снеговика: "Зацените!"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
1 мин
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Виктория Бекхэм поделилась своим забавным детским фото в костюме снеговика: "Зацените!"

Фото: Associated Press

Звезда уже в ожидании Рождества.

Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм порадовала фанатов новогодним фото.

В Instagram звезда рассказала поклонникам, что уже готовится к рождественским праздникам и показала забавное фото со своего детства. На фотографии маленькая Виктория весело позирует в костюме снеговика.

"Зацените меня! Обратный отсчет к Рождеству начался! Осталась одна неделя! Присылаю поцелуи", — подписала фото Бекхэм.

Виктория Бекхэм в детстве / © instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм в детстве / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях под фотографией поклонники дизайнера поделилась, что едва узнали любимую знаменитость. Также фаны отметили, что средний сын Виктории и Дэвида Бекхэма – настоящая копия мамы в детстве.

  • Вы из Ромео близнецы!
  • Это же Ромео!
  • Не узнала вас! Я подумала, что на фото Ромео!

Ранее Виктория Бекхэм поделилась дружескими фотографиями со своей подругой-актриской Евой Лонгорией.

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Дата публикации
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