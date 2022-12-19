Виктория Бекхэм поделилась своим забавным детским фото в костюме снеговика: "Зацените!"

Звезда уже в ожидании Рождества.
Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм порадовала фанатов новогодним фото.
В Instagram звезда рассказала поклонникам, что уже готовится к рождественским праздникам и показала забавное фото со своего детства. На фотографии маленькая Виктория весело позирует в костюме снеговика.
"Зацените меня! Обратный отсчет к Рождеству начался! Осталась одна неделя! Присылаю поцелуи", — подписала фото Бекхэм.
В комментариях под фотографией поклонники дизайнера поделилась, что едва узнали любимую знаменитость. Также фаны отметили, что средний сын Виктории и Дэвида Бекхэма – настоящая копия мамы в детстве.
- Вы из Ромео близнецы!
- Это же Ромео!
- Не узнала вас! Я подумала, что на фото Ромео!
Ранее Виктория Бекхэм поделилась дружескими фотографиями со своей подругой-актриской Евой Лонгорией.
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