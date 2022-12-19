Виктория Бекхэм поделилась своим забавным детским фото в костюме снеговика: "Зацените!"

Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм порадовала фанатов новогодним фото.

В Instagram звезда рассказала поклонникам, что уже готовится к рождественским праздникам и показала забавное фото со своего детства. На фотографии маленькая Виктория весело позирует в костюме снеговика.

"Зацените меня! Обратный отсчет к Рождеству начался! Осталась одна неделя! Присылаю поцелуи", — подписала фото Бекхэм.

Виктория Бекхэм в детстве / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях под фотографией поклонники дизайнера поделилась, что едва узнали любимую знаменитость. Также фаны отметили, что средний сын Виктории и Дэвида Бекхэма – настоящая копия мамы в детстве.

Вы из Ромео близнецы!

Это же Ромео!

Не узнала вас! Я подумала, что на фото Ромео!

Ранее Виктория Бекхэм поделилась дружескими фотографиями со своей подругой-актриской Евой Лонгорией.

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